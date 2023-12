Manager piacentino in Scozia: “Vorrei tornare, ma mancano le opportunità”

“Tutti dicono di voler ‘fuggire’ all’estero, che in Italia si sta male e che non funziona niente. Io invece desidero l’esatto contrario: voglio tornare a casa, ma purtroppo non ci riesco”.

Nell’epoca dei cosiddetti “cervelli in fuga”, ecco una voce fuori dal coro: quella del quarantottenne piacentino William Cappello, che dopo 28 anni trascorsi in Scozia – dove si è trasferito nel 1996 – ha deciso di fare ritorno nel suo Paese d’origine. Eppure, nonostante una vastissima esperienza come sales manager nel settore dell’Oil & Gas, il suo piano sta incontrando non poche difficoltà.

“Ho avuto – spiega – la possibilità di girare il mondo, occupandomi sempre del settore energia. Tuttavia, già da qualche anno, sto cercando di fare ritorno in Italia: un’impresa difficilissima. Nel corso dei colloqui che ho sostenuto, nonostante i riscontri estremamente positivi, le mie speranze si infrangono sempre contro gli stessi scogli. ‘Chissà quanto vuole di stipendio una persona con la sua esperienza abituata all’estero’ è la domanda più frequente che mi sento rivolgere. Come se non bastasse, ho notato che in Italia i professionisti del mio settore con un background commerciale e non tecnico faticano ad essere assunti da aziende che si occupano di energia e Oil & Gas. Le imprese, anche quando si parla di commerciale, tendono a voler reperire ingegneri. Ma a livello di conoscenza del mercato, esperienza e lingua inglese – che parlo meglio dell’italiano – credo di poter dare tanto a realtà italiane”.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI