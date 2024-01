Nuovo logo e sito per la Ricci Oddi. Sindaco alle aziende: “Aiutateci a sostenerla”

Un simbolo dalle forme morbide ma contemporanee, che racchiude l’immagine dei tre archi e della pianta del Salone d’Onore. E’ il nuovo logo della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza ideato dall’agenzia di comunicazione di Pesaro Ma.design. Prende spunto da alcuni elementi iconici dell’architettura di Giulio Ulisse Arata il nuovo logo della Galleria, elemento di rilancio e promozione della pinacoteca da poco trasformata in fondazione. All’agenzia è stata affidata anche la ristrutturazione del sito che si presenta con una veste nuova che punta a un ingaggio visivo con immagini e video. Completamente rinnovato nella veste grafica e nei contenuti il nuovo sito è pensato quale strumento informativo e al tempo stesso come finestra sulla Ricci Oddi, affiancando a indicazioni di servizio brevi testi riguardanti la storia della Galleria e la sua raccolta. E’ ottimizzato per un’agevole fruizione da device diversi ed è pubblicato nella doppia versione italiana e inglese. La nuova immagine, declinata anche nella creazione di oggetti di merchandising museale – dai magneti ai mug, dalle tote bag ai quaderni – è resa possibile grazie al supporto della Fondazione di Piacenza e Vigevano e della Banca di Piacenza. “Sono contento che un momento di svolta così importante per la Galleria sia sottolineato anche da una nuova immagine coordinata e da un nuovo sito e a breve ci sarà un’altra mostra come quella del Klimt”- commenta il presidente Jacopo Veneziani.

La Galleria recentemente è stata trasformata in Fondazione. Il sindaco Katia Tarasconi ha lanciato un appello affinché aziende e cittadini partecipino alla ristrutturazione della Galleria.

GUARDA IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI