Ambiente, ideologie, realtà: “idee coraggiose” al Festival della cultura della libertà

Si è conclusa l’ottava edizione del festival della cultura della libertà, dedicato quest’anno al suo promotore, l’avvocato Corrado Sforza Fogliani.

Due giorni di “idee coraggiose”, secondo il direttore scientifico Carlo Lottieri per un festival interdisciplinare intitolato “Dall’ambientalismo all’ambiente – Dalla ideologia alla realtà” e che si è tenuto al Palabanca Eventi.

Sotto accusa non è la cura dell’ambiente ma è l’ambientalismo inteso in senso deteriore, quell’ecointegralismo che spaventa il cittadino limitandogli la libertà, evocando il rischio dell’apocalisse e la conseguente necessità di regolare, normare, restringere diritti in vista della salvezza.