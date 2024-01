Ambiente, ideologia, realtà: torna il “Festival della cultura della libertà”

Torna anche quest’anno al PalabancaEventi di via Mazzini a Piacenza l’appuntamento, l’ultimo fine settimana di gennaio, con il Festival della cultura della libertà, da questa edizione intitolato al suo ideatore, Corrado Sforza Fogliani, scomparso poco più di un anno fa.

Confermato il nuovo logo che aveva fatto il suo esordio lo scorso anno, pensato e voluto dall’avv. Sforza: gli aironi stilizzati si sono trasformati infatti in gabbiani, in omaggio al prof. Francesco Forte, che appena prima di morire aveva scritto una poesia-testamento intitolata “La verità del gabbiano”. Il prof. Forte – protagonista della vita politica con la forza del suo pensiero – non aveva mai mancato a nessuna edizione del Festival.

Prenderà dunque il via il 27 e 28 gennaio l’edizione numero otto del “Festival della cultura della libertà-Liberi di scegliere”, intitolato a Corrado Sforza Fogliani e sotto la direzione scientifica di Carlo Lottieri. Tema di quest’anno, sul quale si confronteranno 35 relatori, “Dall’ambientalismo all’ambiente, dall’ideologia alla realtà”.

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Luigi Einaudi in collaborazione con Confedilizia, Banca di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, European students for liberty, Associazione dei Liberali Piacentini.