Dall’impresa di Dordoni al Piace di Garilli: le storie dello sport piacentino in un libro

“Storie di sport – Campioni e protagonisti piacentini dal Novecento ad oggi” è il nuovo libro del giornalista e scrittore Mauro Molinaroli. Presentato lunedì 8 aprile, il volume – oltre alle imprese degli atleti di Piacenza dal ‘900 ad oggi – pone sotto la lente il ruolo che lo sport ha assunto nello sviluppo della città dal punto di vista sociale, economico, educativo e culturale.

i protagonisti del libro

Da Pino Dordoni, il campione olimpionico della maratona di Helsinki del 1952, ad Alberto Galandini, capitano “dai piedi buoni” del Piacenza Calcio di Loschi, all’impresa di Enzo Boiardi, operaio con la corsa nel cuore che decise – il 16 ottobre del 1971 – di battere il record di chilometri percorsi in 24 ore. E poi ancora, la cavalcata del Piace di Leonardo Garilli fino in Serie A, il grande cuore di Astutillo Malgioglio, il portiere dell’Inter e della Lazio che ha dedicato la sua vita ad aiutare le persone bisognose. C’è spazio anche per Carlo Baldini, uno dei pionieri del volley piacentino, senza dimenticare “cavallo pazzo” Beppe Gabbiani (presente tra il pubblico), pilota di Formula 1, e Vigor Bovolenta, “un grande pallavolista che ci ha lasciato troppo presto”.

L’autore ha quindi salutato anche altri campioni presenti in sala e protagonisti del libro: Felice Secondini, Saba Amendolara, Giancarlo Perini e Ippolito Sanfratello, con quest’ultimo chiamato al tavolo dei relatori per raccontare la sua impresa del 2006, quando alle Olimpiadi invernali di Torino vinse la medaglia d’oro nel pattinaggio su ghiaccio.

La serata ha visto numerosi interventi: dai saluti introduttivi dell’assessore alla sport Mario Dadati, ai contributi del presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi. Incalzati dalle domande del caposervizio della redazione sportiva di Liberta, Giorgio Lambri, sono intervenuti anche il direttore tecnico del Piacenza Calcio (nonché ex gloria biancorossa) Totò De Vitis e il tecnico della Nazionale di spada Alessandro Bossalini.