Ultima giornata Festival del cinema in pellicola, il protagonista è Pupi Avati

Chiusura in bellezza per il Festival del cinema in pellicola – evento ideato da Giorgio Leopardi con l’Associazione culturale I.N. Artists, con il sostegno di Banca di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Camera di Commercio dell’Emilia e il patrocinio di Comune e Provincia di Piacenza – che nella terza giornata ha avuto come ospite d’eccezione, al PalabancaEventi, il grande regista e sceneggiatore Pupi Avati, accompagnato dal fratello Antonio, produttore. Al pomeriggio, in Sala Panini, il giornalista del Corriere Paolo Baldini ha condotto una chiacchierata sul cinema, protagonisti appunto i fratelli Avati e Giorgio Leopardi. In serata, appuntamento con la proiezione in 35 mm (pellicola proveniente dalla Cineteca Italiana di Milano) del film di Pupi Avati “Bix – Un’ipotesi leggendaria” del 1991 (prodotto da Leopardi), con una macchina della collezione del compianto Paolo Truffelli (sindaco della Banca), in una Sala Corrado Sforza Fogliani sold out già da giovedì scorso.

