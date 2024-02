“Incarnò i valori di pace”: l’opera di Scepi alla memoria di Corrado Sforza Fogliani

La scultura “Man for Peace, Man for love” realizzata dall’artista Franco Scepi e divenuta il simbolo di tutti i premi Nobel per la Pace, da oggi sarà indissolubilmente legata al nome di Corrado Sforza Fogliani. L’opera, multiplo originale in bronzo patinato della scultura originale, è stata donata dalla Fondazione Gorbaciov alla Banca di Piacenza, in memoria del suo storico presidente scomparso nel dicembre del 2022.