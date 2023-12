Basilica gremita per il concerto degli auguri della Banca di Piacenza

I concerti natalizi sono summa di arte e cultura, musica e religione. Ma soprattutto sono intensi momenti di condivisione e di anelito a un’universale fratellanza. Come accaduto nel “Concerto degli auguri” voluto dalla Banca di Piacenza per la 37a volta consecutiva e allestito nella basilica di S. Maria di Campagna.

Davanti a una vastissima platea, protagonista era un ensemble spettacolare formato dalle voci bianche, giovanili e miste del Coro Polifonico Farnesiano diretto da Mario Pigazzini, dall’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Stefano Chiarotti, poi dai solisti Marta Fumagalli (contralto), Paolo Leonardi (baritono), Massimo Lombardi (tenore) e Roberta Mameli (soprano), Federico Perotti (organo), direzione artistica di Claudio Saltarelli del “Gruppo strumentale Ciampi”.

Dopo la presentazione di Robert Gionelli, via all’intrigante scaletta con composizioni di epoche e provenienze varie. Fra i tanti pezzi eseguiti ricordiamo un “Popolare piemontese” e un “Tradizionale francese” rielaborati da Roberto Goitre ripresi dalle voci bianche. Il coro giovanile ha poi eseguito “Veni Domine” di Mendelssohn, poi i cori uniti in attesa del crescendo finale “Tollite Hostias” di Saint-Saëns. Nel momento clou i cori riuniti hanno riproposto due capolavori di Mozart, la “Sonata da chiesa K263 in Do” e la trionfale “Missa in Do magg. K262”, in quest’ultima i solisti hanno dimostrato le proprie peculiarità. Bis immancabile, il canto natalizio “Adeste fideles”

Fra le tante autorità presenti Giuseppe Nenna, presidente del Consiglio di amministrazione della Banca di Piacenza, ci ha detto: «concerto apprezzato, l’affluenza è altissima, la Banca è molto contenta anche perché l’evento è stato molto partecipato». E il maestro Pigazzini: “Programma quasi identico al concerto del 2017 per ricordare Corrado Sforza Fogliani a cui piacque molto; il coro ha qui potuto esprimersi nella formazione completa con brani impegnativi come la “Missa” di Mozart”.

FOTO MAURO DEL PAPA