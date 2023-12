Nel salone parrocchiale di Rivalta c’è tutta l’aria frizzante dell’attesa tra decine e decine di abiti cuciti a mano dai volontari in anni di lavoro per dar vita la notte di Natale al Presepe nel borgo con oltre cento figuranti in arrivo da tanti comuni, anche da altre province.

Gesù quest’anno sarà il piccolo Leonardo Zucconi di Momeliano, nato il 29 agosto, mentre Maria sarà la sua mamma, Alessandra Fregoni. Immancabili Silvano Marina come Giuseppe e Fabrizio Floriani Erode. A guidare l’asino saranno come ogni anno MassimilianoPerini e Pietro Soncini, ma ci sarà anche il falconiere Giuseppe Bottazzi, tra calzolai, fornai, lattai, cartomanti, soldati e tanto altro ancora, ad animare il paese prima della messa della mezzanotte celebrata da monsignor Giuseppe Busani.

Tra le novità, le interpreti di danze sacre antiche medio orientali dell’associazione dilettantistica Gira la Luna, guidate da Maria Antonietta Amodeo.

Chi vuole provare ad essere figurante può intanto farsi avanti a Rivalta, spiegano tra i promotori Lino Da Crema, Stefano Tramelli, Giusi Manzoni, Davide Schiavi: si cercano infatti ancora falegnami, tintori, scultori, servitori, portatori, soldati, torceri e ogni buona volontà sarà utile. A sfilare anche il sindaco Simone Maserati.

Fondamentale la concessione del castello, del parco, della torre e di numerosi locali del borgo da parte della famiglia Zanardi Landi, insieme al contributo di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Banca di Piacenza, Comune di Gazzola.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ