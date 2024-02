Benemerenza civica Piacenza Primogenita dâ€™Italia: entro il 29 febbraio le candidature

Il termine di presentazione delle candidature per il conferimento di merito civico Piacenza Primogenita d’Italia, sarà giovedì 29 febbraio. L’onorificenza, destinata a realtà che siano state capaci di distinguersi per l’impegno a favore della comunità, verrà concessa (anche alla memoria) a cittadini italiani o stranieri, nonché a sodalizi o istituzioni che abbiano contribuito, grazie alla propria attività professionale o nel volontariato, in ambito culturale, politico o amministrativo, al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale.

Il riconoscimento, attribuito nel 2023 alla memoria del professor Giancarlo Bianchini e dell’avvocato Corrado Sforza Fogliani, viene tradizionalmente consegnato nel corso della cerimonia istituzionale che si svolge il 10 maggio, nella ricorrenza che celebra l’annessione plebiscitaria del nostro territorio al nascente Regno d’Italia.

Sul sito del Comune di Piacenza sono consultabili tutte le informazioni in merito alle candidature e alle proposte – corredate di biografia, motivazioni e ogni altra indicazione utile – le quali dovranno essere inviate all’indirizzo [email protected] entro il 29 febbraio, per essere poi sottoposte alla valutazione dell’apposita Commissione.