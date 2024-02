Nel 2023 economia in rialzo a Piacenza: bene lavoro e turismo, costruzioni in calo

Prosegue lungo il sentiero espansivo che ha caratterizzato la fase post pandemica il sistema socioeconomico piacentino, grazie ai dati positivi fatti registrare nel primo semestre del 2023 da imprese, produzione industriale, commercio estero, turismo e più in generale dal mercato del lavoro. Questo nonostante le difficoltà legate alla prosecuzione del conflitto russo-ucraino, al peggioramento ulteriore – con le nuove tensioni in medio-oriente – del quadro geopolitico internazionale, all’inflazione sempre elevata (sebbene in calo) e alle politiche monetarie restrittive, che hanno portato ad un aumento dei tassi di interesse.

È quanto emerge dal rapporto congiunturale presentato stamattina, lunedì 12 febbraio, nel palazzo della Provincia da “Piacenz@ Economia Lavoro e Società”, contenente un focus su alcuni dati molto significativi per il territorio.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI