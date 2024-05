PriMaProv, il portale web per la manutenzione di edifici e scuole della Provincia

Si chiama PriMaProv ed è la nuova piattaforma informatica per rendere ancora più efficiente il sistema di gestione della manutenzione del patrimonio immobiliare della Provincia. Grazie a questo portale web, le realtà che hanno sede in immobili di competenza della Provincia (scuole, carabinieri e vigili del fuoco) potranno indicare più rapidamente – tramite un unico strumento – le proprie segnalazioni rispetto a necessità di interventi. Allo stesso tempo, gli uffici di via Garibaldi potranno organizzare i lavori in contatto diretto con le ditte affidatarie per la manutenzione degli edifici scolastici e istituzionali, assegnando le opportune priorità e monitorandone l’andamento.

Oggi, giovedì 16 maggio nella sala del consiglio della Provincia si è tenuta la presentazione della nuova piattaforma. Dopo i saluti della presidente Monica Patelli, il dirigente del servizio “edilizia e servizi tecnologici” Jonathan Monti e il responsabile della progettazione e manutenzione dell’edilizia scolastica e istituzionale Matteo Bocchi hanno illustrato il funzionamento del nuovo strumento ai rappresentanti degli istituti scolastici, del vigili del fuoco e dei Carabinieri.