Barberino, la Provincia spinge per la realizzazione del ponte: “È la volta buona”

A settembre del prossimo anno, saranno dieci anni esatti dal crollo del ponte sul Trebbia a Barberino. E potrebbe essere una ricorrenza buona per festeggiare – finalmente – il cantiere di ricostruzione del vecchio manufatto abbattuto dalla grande alluvione del 2015: adesso Bobbio “vede” la fine di questo iter travagliato, grazie alla possibilità di accedere alle somme del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione dedicato alla viabilità comunale.

Il progetto di ricostruzione di ponte Barberino, infatti, è stato l’unico candidato dalla Provincia di Piacenza per ottenere il finanziamento. Ci sono già 100 milioni di euro che la Regione spalmerà nel 2025 tra le varie province ed è quindi verosimile che Piacenza riesca ad ottenere almeno i 4 milioni e 365mila euro necessari per rimettere in piedi il passaggio sul Trebbia.

La notizia della candidatura è stata messa nero su bianco da un atto formale della presidente della Provincia Monica Patelli. E per il sindaco di Bobbio, Roberto Pasquali, il finanziamento del ponte è cosa certa. “Ho sempre detto che il 2025 sarebbe stato l’anno del ponte e così sarà” spiega il primo cittadino di Bobbio. “Il lavoro che è stato fatto in questi anni ha dato i suoi frutti e la Provincia ha mantenuto la sua promessa. Questa non è un’opera di Bobbio ma della Val Trebbia, che rischia di rimanere spezzata senza questo collegamento. Grazie a chi si è impegnato per questo risultato, che serve contro lo spopolamento”.

“Il progetto di Bobbio è risultato quello di maggior rilevanza strategica” conferma la presidente della Provincia Monica Patelli.