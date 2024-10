Piano territoriale di area vasta, la Provincia di Piacenza prima in regione

Dopo il voto unanime per il Piano dei record approvato lo scorso 25 settembre, oggi è arrivato anche il plauso della Regione Emilia-Romagna nella persona dell’assessore Barbara Lori che ha preso parte alla conferenza organizzata nella Sala Consiglio del palazzo della Provincia.

“Siamo qui oggi per parlare di un traguardo importante che è sato raggiunto con l’approvazione del nostro Piano territoriale di area vasta – la soddisfazione della presidente Monica Patelli -. Un traguardo importante per la nostra Provincia, ma anche per la Regione perché è il primo Ptav che giunge a compimento da quando la nuova legge urbanistica regionale, è entrata in vigore”.

La provincia di Piacenza è stata infatti la prima in tutta l’Emilia-Romagna ad approvare il proprio Ptav. “Qui si è fatto davvero un lavoro importante partecipato e largamente condiviso come emerso dalla votazione – le parole di Barbara Lori, assessore regionale alla Programmazione territoriale -. Il Piano prevede inoltre un approfondimento su temi significativi come la mobilità e la rigenerazione urbana che sarà di grande aiuto ai singoli comuni nell’elaborazione dei piani urbanistici generali”.

Piano territoriale di area vasta

Tra le tematiche al centro del Ptav, la valorizzazione dell’area attorno al fiume Po, il contrasto al calo demografico, il welfare condiviso, la promozione turistica e anche la possibilità di realizzare una nuova diga. Patelli ha voluto ringraziare Patrizia Barbieri per aver avviato il percorso durante la sua presidenza e il prezioso contributo degli uffici tecnici.

La presidente ha infatti sottolineato che il piano rappresenta il frutto di anni di lavoro da parte degli uffici e degli amministratori provinciali che si sono succeduti: “Un percorso lungo ed impegnativo, iniziato formalmente con la consultazione preliminare del maggio 2021, durante la presidenza di Patrizia Barbieri, ma in realtà ancora prima, perché l’approvazione del documento di obiettivi strategici per l’elaborazione del Piano è del 30 settembre 2020 – le sue parole -. Quindi un percorso di 4 anni, che ha attraversato anche la fase del Covid con tutto quel che questo ha comportato in termini di difficoltà aggiuntive”.