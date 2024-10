Provincia, riconoscimento “Alluvione 2023” a due sovrintendenti Polizia Locale

Due operatori della Polizia Locale della Provincia di Piacenza – i sovrintendenti Riccardo Lattanzi e Giuseppe Illica Magrini – hanno ricevuto, dalle mani della presidente della Provincia Monica Patelli e del comandante della Polizia Locale della Provincia di Piacenza Luigi Rabuffi, la decorazione per eventi/emergenze particolari Medaglia e nastrino “Alluvione 2023”, istituita dalla Regione Emilia-Romagna e resa nota nel maggio scorso in occasione della Giornata Regionale della Polizia Locale.

“un segno di riconoscenza”

Come spiegato dalla stessa Regione Emilia-Romagna, la decorazione per eventi/emergenze particolari denominata Medaglia e nastrino “Alluvione 2023” vuole essere un segno di riconoscenza dell’Amministrazione regionale nei confronti della categoria degli operatori di polizia locale della Regione Emilia-Romagna e di altre Regioni che hanno prestato servizio nel corso del periodo dell’emergenza alluvionale dello scorso anno.

le operazioni svolte

Per far fronte ai drammatici effetti degli eventi calamitosi di quelle settimane si mobilitarono interventi da tutta Italia: Riccardo Lattanzi e Giuseppe Illica Magrini, in particolare, furono operativi nel territorio comunale di Ravenna dal 31 maggio al 2 giugno 2023 per servizi prettamente connessi all’emergenza idrogeologica.

Gli operatori della polizia locale, senza distinzione di grado e ruolo, hanno:

-dato prova di straordinaria abnegazione, solidarietà e professionalità, impegnando risorse sia fisiche che morali nell’attività di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali;

-assicurato una preziosa collaborazione con tutte le forze dell’ordine e i volontari nel presidio dei territori colpiti evidenziando coraggio e spirito di iniziativa;

-garantito il servizio nonostante le condizioni avverse avessero colpito anche i propri affetti e i propri beni personali;

-offerto un preziosissimo aiuto ai comandi e alle popolazioni colpite partendo in loro ausilio da ogni parte del territorio non solo regionale ma anche nazionale.

il ricordo di quei drammatici momenti

Nel corso dell’incontro di consegna dei riconoscimenti, i sovrintendenti Riccardo Lattanzi e Giuseppe Illica Magrini hanno ripercorso i momenti più delicati di un contesto nel quale – tra distese di acqua e fango, temperature elevate e sostanziale assenza di orari – il supporto delle Polizie locali è principalmente consistito nei servizi di prevenzione dei reati (ad es. per i rischi di sciacallaggio connessi al forzato abbandono delle abitazioni nelle zone alluvionate) e nel monitoraggio della viabilità (anche notturna, ad es. per le deviazioni dai ponti a rischio). Gli operatori hanno concordemente auspicato uno snellimento delle procedure vigenti per l’invio di persone e mezzi nelle zone colpite da eventi eccezionali.

“Altruismo e generosità”

Il comandante della Polizia Locale della Provincia Luigi Rabuffi ha evidenziato come il riconoscimento possa essere esteso all’intero Corpo piacentino: anche altri operatori si erano infatti generosamente dichiarati disponibili per eventuali necessità relative all’alluvione dello scorso anno. Idem per i recenti, analoghi eventi di qualche settimana fa in Emilia-Romagna, che per Rabuffi sono una conferma del gap da colmare per la sicurezza dei territori e delle popolazioni: «Altruismo e generosità sono molto diffuse nei Corpi di Polizia Locale e in occasioni come queste il bene spicca sul male, ma ad ogni livello dobbiamo imparare a fare sempre meglio».

“un onore per tutta la provincia”

In occasione della consegna della Medaglia e nastrino “Alluvione 2023” la presidente della Provincia, Monica Patelli, ha ringraziato i premiati anche a nome di tutto il Consiglio Provinciale. La presidente Patelli ha evidenziato come il riconoscimento sia un onore per tutta la Provincia e ha evidenziato come, nonostante gli oggettivi limiti numerici, la Polizia Locale dell’ente di Corso Garibaldi sia sempre presente o comunque pronta a fornire competenze e umanità nelle situazioni di emergenza: «Professionalità, spirito di sacrificio e presenza sono valori importanti: per chi si trova in grave difficoltà, e soprattutto per chi ha perso tutto, l’arrivo di un aiuto – anche da lontano – riempie il cuore».