Castel San Giovanni: tensioni sul nuovo regolamento della Polizia locale

A Castel San Giovanni il nuovo regolamento di Polizia locale ha aperto un acceso dibattito in consiglio comunale, con toni infuocati e visioni opposte. Da un lato, il consigliere di minoranza Tommaso Greco ha etichettato il provvedimento come “demenziale”, sostenendo che “le norme proposte siano più adatte a un contesto militare che a quello comunale”. Dall’altro, la sindaca Valentina Stragliati ha difeso strenuamente il regolamento, affermando: “Siamo convinti di quello che stiamo facendo”.

Le critiche non si sono fermate qui: Giuseppe Coiro, sempre della minoranza, ha definito il daspo urbano un “provvedimento vuoto”, poiché non potrà essere applicato fino all’introduzione di un ulteriore regolamento di Polizia urbana. Nonostante le opposizioni, il nuovo regolamento prevede misure significative, come l’uso di spray antiaggressione, manganello e taser da parte dei vigili di Castello, sollevando interrogativi sulla loro applicazione e efficacia. La discussione continua a infiammare il dibattito pubblico sulla sicurezza e il ruolo delle forze di polizia locali