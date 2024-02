Piacenza ricorda Nanda Montanari, l’ex ministro Turco: “Donna determinata”

Le sue battaglie sono ancora attuali, il suo impegno è fonte di ispirazione e il suo ricordo sarà sempre vivo nel cuore di chi l’ha incontrata. A un anno di distanza dalla scomparsa di Nanda Montanari, ex deputata piacentina del Partito Comunista Italiano e fondatrice dell’associazione Ambiente e Lavoro. Organizzazione che in sinergia con Cgil di Piacenza e la Conferenza delle donne Democratiche di Piacenza ha voluto ricordare il suo impegno politico tra emozione e desiderio di portare avanti i suoi ideali.

“Nanda la ricordo per la sua grande dolcezza e determinazione” il ricordo commosso di Livia Turco, ex ministro che prima di partecipare al convegno realizzato nella sala Mandela della Cgil ha portato una rosa rossa sulla lapide dove riposa Montanari. “Abbiamo bisogno di far vivere lezioni come la sua di tenacia e impegno per la sanità pubblica e la sicurezza sul lavoro” prosegue Turco, attuale presidente della Fondazione Nilde Jotti.

“Non si tratta di una semplice commemorazione del passato – sottolinea Elisabetta Russo, in rappresentanza dell’associazione Ambiente e Lavoro -. Vogliamo legare la sua esperienza di vita al futuro in modo da lasciare un segno perché abbiamo l’esigenza di continuare a lavorare nel solco che lei ha ben tracciato”. “Credo sia fondamentale ricordare Nanda e le sue idee – afferma Ivo Bussacchini, segretario generale della Cgil Piacenza -. Lo diciamo in un giorno molto triste segnato dalla morte di tre operai in un cantiere a Firenze. Un dramma quotidiano quello delle morti sul lavoro che va contrastato con tutte le nostre forze nel ricordo di Nanda Montanari”.

Sala gremita alla Camera del lavoro per omaggiare l’ex deputata e attivista. “Nanda praticava la politica del noi e ha dedicato la sua vita ai più deboli, ai diritti dei lavoratori e delle donne – conclude Livia Turco -. Ho avuto la fortuna di collaborare con lei, lei che aveva sempre Piacenza nel cuore”.