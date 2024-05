Vetreria Borgonovo, tavolo di confronto con i sindacati: “Rivedere piano industriale”

30

Martedì 4 giugno i sindacati Cgil e Cisl incontreranno i rappresentanti della Vetreria di Borgonovo per aprire un tavolo di confronto. Al tavolo si inizierà a discutere di possibili soluzioni per fronteggiare la situazione di stallo in cui lo storico stabilimento di Borgonovo versa.

“La Vetreria – dice Marco Efori segretario generale di Filctem Cgil Piacenza – già da tempo ha manifestato problemi. I problemi sono tanti: con la crisi energetica sono aumentati i costi del gas e dell’energia e sicuramente l’azienda dovrà rivedere il piano industriale e commerciale”.

Di recente la Vetreria ha dovuto fare ricorso alla cassa integrazione. Ad oggi occupa circa 400 addetti tra personale assunto e dipendenti di cooperative.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ