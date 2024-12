Cooperativa San Martino, Natale e integrazione: pranzo multietnico a Borgonovo

La grande famiglia della Cooperativa San Martino si è riunita nei capannoni della Vetreria di Borgonovo. Lo stabilimento di via Pianello, dove da oltre un trentennio la cooperativa fornisce servizi tramite il suo personale, ha ospitato una festa di Natale che è ormai diventata una festa dell’integrazione.

piatti da tutto il mondo

La quasi totalità delle 125 persone impiegate a Borgonovo è donna e in parte parla un’altra lingua. A testimoniarlo i piatti serviti durante la grande festa. Piatti in rappresentanza delle tradizioni culinarie di Egitto, Niger, Cuba, Polonia, Marocco, Romania solo per citarne alcuni. “Un momento unico del suo genere tra tutte le realtà dove siamo presenti nel Piacentino” sottolinea il presidente di San Martino, Mario Spezia. “Una festa simbolo dell’integrazione possibile” dice il direttore generale Paolo Rebecchi.

Piccole grandi storie

Tra le “donne di San Martino” come amano definirsi alcune dipendenti, ci sono persone come Delia, la prima assunta 32 anni fa e oggi diventata responsabile e per molte una sorella all’interno della Vetreria. C’è Aziza, arrivata in Vetreria con San Martino 24 anni fa e ormai prossima alla pensione. “Qui come in famiglia” dice.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ