Moncler: premio fino a 1.600 euro e più welfare, sindacati soddisfatti

Ticket mensa che passeranno a otto euro al giorno dal 2025 e un premio di risultato da 1.400 euro che potrà arrivare a 1.600 per ogni lavoratore con un ampliamento del welfare aziendale.

Parlano di un accordo che li rende “soddisfatti” i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti di Piacenza che nel magazzino della logistica che smercia i prodotti del segmento lusso di “Moncler” hanno sottoscritto un premio di risultato con l’azienda Als Luxury che gestisce il magazzino “Moncler” a Castel San Giovanni.



L’accordo avrà effetto su circa 650 lavoratori, “con un premio di risultato per 1.400 euro a lavoratore che possono diventare più di 1.600 euro se convertiti in Welfare al raggiungimento di parametri di produttività e presenza”. Previsto, inoltre, un aumento progressivo del ticket fino ad arrivare a 8 euro al giorno dal 1 gennaio 2025. L’accordo prevede inoltre altri temi qualificanti, come tutela della maternità, conciliazione tempi vita- lavoro ed erogazione del TFR, su richiesta del lavoratore, senza requisiti minimi di anzianità e con causali più accessibili.



“Come sindacati confederali – scrivono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – ci riteniamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, solo cosi si continua a difendere il salario e il potere di acquisto dei lavoratori, con accordi migliorativi sul territorio e piattaforme di rivendicazione costruite con i lavoratori. Accordi così convengono a tutti”, concludono.

Soddisfazione è stata espressa anche da Sì Cobas. “Ci riteniamo soddisfatti del risultato storico avvenuto a Castel San Giovanni – si legge nella nota – in quanto oltre ai risultati ottenuti sugli aumenti salariali attraverso accordi di secondo livello, abbiamo sempre segnalato e combattuto per l’abolizione del sistema delle filiere dei sub appalti composte per lo più da cooperative che di fatto vanno a ledere nel tempo gli interessi dei lavoratori non garantendo i loro diritti come per esempio l’integrazione della malattia, infortunio e maternità. Inoltre e non meno importante attraverso le nostre segnalazioni di pericolo inerenti al rispetto del microclima aziendale dal 1°Gennaio 2024 in diversi moduli hanno installato impianti di riscaldamento che finalmente rendono giustizia alle precedenti condizioni all’interno dei luoghi lavoro. Questa vittoria è solo l’inizio di una serie di traguardi che il Si Cobas si propone di raggiungere per l’intera classe operaia piacentina”.