Carne coltivata “opportunità per un futuro sostenibile”: incontro in Fondazione

Sono ripartiti in Fondazione i “Giovedì della Bioetica” con la direzione scientifica di Giorgio Macellari. Il primo degli otto appuntamenti, coordinato da Gaetano Rizzuto, già direttore del quotidiano Libertà, e vice presidente dell’Istituto Italiano di Bioetica, ha affrontato il tema della Carne coltivata come opportunità per un futuro sostenibile, assieme al prof. CarloAlberto Redi dell’Accademia Nazionale dei Lincei e dell’Università degli Studi di Pavia.

Cosa sono i “Giovedì della Bioetica” – I “Giovedì della Bioetica” sono l’esito di un progetto culturale destinato a un pubblico eterogeneo, per sensibilizzare sull’importanza del sapere scientifico e della riflessione filosofica. E’ in questo contesto che si parla anche di carne coltivata.