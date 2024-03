Sul palco di “Poliedrica” il talento della violoncellista polacca Anna Banas

L’ultimo appuntamento invernale della rassegna “Poliedrica – Incroci di note” va in scena questa sera, giovedì 21 marzo alle ore 21, nel Padiglione Vegezzi del Campus Arata (Ex Macello, ingresso gratuito Stradone Farnese 126 e via Scalabrini, 113). Protagoniste saranno le partiture classiche con la violoncellista polacca Anna Banas, docente del Conservatorio di Musica di Katowice, in Polonia. Al concerto Anna si presenta con un progetto musicale declinato nella formula del trio. Al suo fianco Darko Jovanovic, al clarinetto, e Martyna Kubik al pianoforte.

“Il programma che abbiamo selezionato per questa serata speciale – ha ricordato Anna Banas – parte dal “Trio op. 11 “Gassenhauer” di Beethoven, una delle sue prime opere. Si tratta di un trio con variazioni finali con il popolare dramma giocoso “L’amor marinaro”. Per “contrastarlo” abbiamo scelto una selezione degli 8 brani op. 83 di Max Bruch. Si tratta di tracce affascinanti di stile tardo romantico ma conservatore, piene di arte da camera. Per concludere il mio amatissimo “Largo” dalla sonata op. 65 di Fryderyk Chopin. Una delle poche opere scritte per uno strumento, il violoncello, diverso dal pianoforte solo e anche l’ultima opera pubblicata durante la vita del compositore”.

L’ARTICOLO DI MATTEO PRATI SU LIBERTÀ