Finardi e la PFM in concerto per il Festival “Dal Mississippi al Po”: gli appuntamenti

È tutto pronto per la ventesima edizione del Festival “Dal Mississippi al Po“: la kermesse letteraria e musicale che si snoda lungo la via Emilia e le vallate piacentine, organizzata da Fedro Cooperativa, è stata presentata giovedì 18 aprile a Palazzo Farnese insieme alla rassegna, tutta al femminile, “Klimt’s Ladies” giunta alla sua quarta edizione. Fondamentale la collaborazione con il Comune di Piacenza e il supporto della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL “DAL MISSISSIPPI AL PO” E DI “KLIMT’S LADIES”

un concerto dedicato a de andrÈ insieme alla pfm

Attesissimo il concerto di celebrazione del ventennale del Festival, che coincide con il compleanno di Fedro: il 28 giugno a Palazzo Farnese (a quarant’anni dall’uscita di “Fabrizio de André e PFM in concerto”) la stessa PFM approda sul palco del Farnese a Piacenza con “PFM canta De André Anniversary”, un tour che rende omaggio a quel fortunato sodalizio.

finardi in concerto a collegio alberoni

Da non perdere il concerto di Eugenio Finardi “Anima Blues” al Salone degli Arazzi del Collegio Alberoni a Piacenza il 25 maggio. All’interno del cartellone piacentino la serata del 27 maggio è inoltre dedicata alla raccolta fondi per “Africa Mission“.

grandi ospiti per il cartellone di “klimt’s ladies”

Ad aprire il cartellone della rassegna Klimt’s Ladies, giovedì 13 giugno alle 21.30 sarà “Un’ultima cosa”, lo spettacolo di e con la giornalista Concita De Gregorio, accompagnata dalla musica dal vivo di Erica Mou: una rappresentazione che “celebra il femminile e la sua potenza di fuoco, la sua bellezza, la sua forza, la sua luce”.

Con una capienza di circa 400 posti l’ex Caserma Cantore ospiterà il 17 giugno anche il concerto di Nada con il suo ultimo album “La paura va via da sé se i pensieri brillano” sempre per Klimt’s Ladies. Il giardino della Galleria Ricci Oddi sarà invece il luogo ideale per ospitare due incontri letterari con autrici di calibro nazionale nel mese di luglio.

