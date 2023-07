Sophie and the Giants fa ballare Piacenza: entusiasmo ed energia in Santa Chiara

La cantante britannica Sophie Scott, che ha esordito come progetto di gruppo “Sophie and the Giants” nel 2015 per poi diventare solista nel 2022, si è esibita sulle note delle sue hit più famose tra cui Hypnotized, collaborazione con il dj tedesco Purple Disco Machine, Golden Nights, In The Dark e la nuovissima Paradise, ai vertici delle classifiche italiane di quest’estate.

Il pubblico piacentino, che ha esaurito i 250 posti, ha accolto Sophie con grande entusiasmo ed energia, sorseggiando drink, intonando le canzoni e ballando a ritmo della musica di dj Dan, che ha accompagnato l’artista per tutta la serata. A fine concerto, la cantante ha anche incontrato qualche fan e scattato selfie con loro.

In occasione del concerto, Davide Rossi, presidente di Fedro Cooperativa aveva dichiarato di aver scelto quest’artista “lontana dalla loro programmazione” con l’obiettivo di “stimolare i giovani e di avvicinare Piacenza alle rotte internazionali della musica”.