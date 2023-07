Rassegna Klimt’s Ladies, in Santa Chiara arriva Carmen Souza

Ultimo appuntamento a Santa Chiara a Piacenza per Fedro Cooperativa che porta Carmen Souza giovedì 27 luglio alle 21.30 nell’ambito della rassegna Klimt’s Ladies.

Carmen Souza è nata a Lisbona in una famiglia cristiana di Capo Verde. Molto presto sperimenta la sensazione di “Sodade” di aver perso qualcuno con la lunga assenza di suo padre a causa del suo lavoro in mare. Theo Pascal, il suo produttore e mentore e uno dei migliori bassisti del Portogallo, scopre il suo talento e introduce Carmen al jazz e ad altre sonorità contemporanee che hanno influenzato notevolmente il suo sviluppo musicale. Carmen Souza è in tournée in tutto il mondo dal 2005 e ha suonato in festival come The North Sea Jazz Festival, Leverkusener Jazztage, San Francisco Jazz Festival e molti altri.

Nel 2013 Carmen Souza ha vinto il titolo di Miglior cantante femminile e Miglior Morna con l’album Kachupada ai “Grammys” del Capo Verde – Cabo Verde Music Awards 2013. “Interconnectedness” è il nome del decimo album di Carmen Souza uscito ad ottobre 2022 e riguarda l’umanità e il modo in cui siamo tutti interconnessi.

“Siamo orgogliosi di portare un’artista del calibro di Carmen Souza – spiega Davide Rossi, presidente Fedro Cooperativa -, straordinaria musicista che contamina la musica tradizionale di Capo Verde con il jazz, le sonorità africane, portoghesi e il soul. Sarà una serata magica all’insegna della bellezza e della condivisione, perché Carmen parla al cuore delle persone e lancia messaggi di pace e condivisione. Imperdibile“.