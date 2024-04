Bonaccini candidato alle Europee, “elezioni regionali in autunno”

Stefano Bonaccini si candida alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Il presidente della Regione Emilia Romagna sarà capolista del Pd nella circoscrizione del Nord Est: lo ha annunciato la segretaria del Pd, Elly Schlein.

Bonaccini ha illustrato la sua decisione in un video su Facebook. “Questo messaggio è per tutti voi emiliano-romagnoli, con enorme gratitudine. Oggi non finisce nulla, oggi è un nuovo inizio. Abbiamo ancora tantissima strada da percorrere insieme” è quanto ha scritto Bonaccini sul social network.

“Io non me ne vado dall’Emilia-Romagna, da qui non me ne andrò mai. Ricoprirò a tempo pieno il mio ruolo, se sarò eletto, fino alla prossima estate, fino all’ultimo giorno. Le elezioni regionali si svolgerebbero ragionevolmente in autunno, sarà una transizione ordinata”.

Bonaccini era stato eletto per il secondo mandato nel gennaio 2020.