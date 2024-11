Elezioni regionali, le aperture straordinarie del Quic di viale Beverora

Come avviene per ogni tornata elettorale, anche in occasione del rinnovo dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna gli sportelli Quic del Comune di Piacenza resteranno a disposizione dei cittadini per il rilascio urgente di tessere elettorali e carte d’identità, finalizzato a garantire il diritto di voto.

Solo per tali esigenze, il Quic di viale Beverora sarà operativo, al di fuori dei normali orari, venerdì 15 dalle 13.30 alle 18, sabato 16 dalle 12.15 alle 18 e domenica 17 dalle 7 alle 23. Anche lunedì 18 novembre gli sportelli apriranno già dalle 7 – anziché, come di consueto, alle 8.15 – e sino alle 15 sarà possibile ottenere il rilascio dei documenti necessari per l’ammissione ai seggi.

Per consentire il corretto svolgimento di tutte le attività elettorali, dalle ore 15 di lunedì 18 novembre non sarà possibile, per il pubblico, accedere alla sede comunale di viale Beverora. Gli uffici collocati all’interno saranno comunque operativi e contattabili ai rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica.