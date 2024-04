Settori in crisi: dalla Regione in arrivo 300mila euro per i salumi piacentini

Oltre sei milioni di euro per sostenere i settori agricoli in crisi (patata, riso, barbabietola da zucchero), per il sostegno al Consorzio dei salumi piacentini contratti di distretto e i nuovi interventi straordinari a sostegno delle imprese dell’acquacoltura per il contenimento della diffusione invasiva del “granchio blu”.

Al via in commissione Politiche economiche il confronto sul progetto di legge proposto dalla giunta per aiutare i comparti più in crisi dell’agricoltura emiliano-romagnola.

i sostegni previsti

Nello specifico sono previsti 500mila euro nel 2024 per mantenere la coltivazione della patata (a patto che si utilizzino tuberi-seme certificati) in Emilia-Romagna dove ci sono 4.500 ettari coltivati con questo tubero, altri 500mila euro per il riso (a patto che si usino sementi certificate), 300mila euro per il sostegno al Consorzio dei salumi piacentini (pancetta, salame e coppa), un milione di euro per lo smaltimento del granchio blu non destinato a commercio e ristorazione. Su tre anni, invece, i fondi per il sostegno alla coltivazione di barbabietole: 1 milione di euro nel 2024, 1,5 milioni nel 2025 e 1,5 milioni nel 2026.