Gazzolo si candida alle Europee e resta presidente del consiglio comunale

Si candida “orgogliosamente” alle Europee per il Pd e non dimetterà da presidente del consiglio comunale. È stata categorica Paola Gazzolo durante la conferenza stampa nella sede dem in cui ha spiegato le ragioni che l’hanno indotta a candidarsi per l’Europarlamento. “Non mi dimetto da presidente. Anzi, ringrazio chi mi ha invitato al passo indietro (ApP e Civica Barbieri -Liberi – ndr) perché mi hanno fatto riflettere. Ci ho pensato, ho verificato le norme e non ci sono incompatibilità. Allo stesso tempo ho valutato anche l’opportunità politica del passo indietro. Posso dire che in questi giorni ho ricevuto tantissime telefonate di gente che mi ha invitata a non farlo”.

Gazzolo si candida per il Pd nella circoscrizione nord est (Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino), in una lista guidata da Stefano Bonaccini, presidente della Regione. Sia Berra sia la segretaria cittadina, Renza Malchiodi, hanno sottolineato che Gazzolo è la prima esponente piacentina donna nella storia del Pd chiamata a partecipare alla contesa elettorale per Strasburgo. “Vorrei portare in Europa l’esperienza che ho accumulato in questi anni, tra cui i dieci anni di assessorato regionale – ha detto Gazzolo -. In questo periodo ho sperimentato anche il rapporto con l’Europa, come nel caso del terremoto in Emilia del 2012, per migliorare il fondo emergenze per gli stati membri. O in occasione della legge regionale sull’economia circolare in grado di diventare poi normativa europea”. Secondo Gazzolo “all’Europa serve un passo più autorevole su alcuni temi strategici, come l’ambiente” e ha aggiunto l’intenzione di voler portare all’attenzione dell’Europa la questione delle aree interne e dello spopolamento della montagna che dobbiamo provare a sostenere perché sono fondamentali per lo sviluppo di Piacenza”.