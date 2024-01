Rischio chiusura Maruffi, il sindaco rassicura: “Errori del passato, ma siamo sul pezzo”

Sul rischio di chiusura della casa per anziani Maruffi in via Roma per una pesante esposizione debitoria, oggi il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi ha cercato di rassicurare le famiglie: “In queste settimane abbiamo lavorato con l’assessore Corvi su questo fronte, è una tematica molto importante, anche frutto di scelte sbagliate del passato, quando la struttura scelse di non aderire all’accreditamento. Siamo sul pezzo, non entro nel merito per non pregiudicare le trattative in corso. Certo, siamo preoccupati perché si parla di circa 70 ospiti”. Tarasconi lo ha fatto sapere in consiglio comunale, incalzata da Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi): “La chiusura del Maruffi sarebbe un grave colpo per il welfare locale” ha detto l’esponente di minoranza, annunciando la convocazione di una commissione con il commercialista Gabriele Binaghi, rappresentante dell’ente nel Cda della casa di riposo.

Tra le altre comunicazioni in apertura della seduta consiliare, invece, Sara Soresi – capogruppo di Fratelli d’Italia – è intervenuta sulle polemiche (non solo della minoranza) che toccano la presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo, in quota Pd, per la sua conduzione dell’assemblea. La sua ultima iniziativa di aprire le porte dell’aula consiliare giovedì scorso al nuovo prefetto Paolo Ponta è finita nel mirino di Tarasconi: quest’ultima non era stata messa a conoscenza dell’invito. “A Gazzolo riconosciamo il merito di tutelare le minoranze con imparzialità – ha detto Soresi -. Se la maggioranza dovesse sostituirla, il nostro gruppo riterrebbe adeguata Gloria Zanardi. Ma conoscendo l’attaccamento alle poltrone del centrosinistra, esprimiamo una preferenza per Gianluca Ceccarelli di Piacenza Oltre che ha dimostrato rispetto istituzionale e acume politico, sempre sulla linea della verità, oppure Claudia Gnocchi della civica Per Piacenza che si è contraddistinta per onestà intellettuale e serietà. Purtroppo temiamo che la scelta ricadrà su figure più obbedienti e legate al Pd”.

Attenzione, nelle comunicazioni, anche ai nuovi aumenti per gli stipendi mensili di sindaco (da 9.173 a 11.040) e assessori (da 5.730 a 6.896 euro). Secondo Stefano Cugini (App) “è sbagliato non ritoccare i gettoni dei consiglieri comunali, quasi come a dire che non servono a nulla” e va considerato che “mentre il governo centrale assume queste scelte, sempre più persone non arrivano alla fine del mese”.

EX OSPEDALE MILITARE – “È inaccettabile continuare a dire che la realizzazione di una sede universitaria nell’ex ospedale militare costi troppo. La Regione deve garantire le risorse necessarie, anche come risarcimento alla comunità piacentina colpita duramente dal Covid, come indicato negli impegni assunti con la nostra giunta comunale. L’amministrazione dovrebbe pretendere il rispetto del percorso che era stato previsto. L’affitto di una nuova sede non corrisponde al recupero di un fabbricato importante come l’ospedale militare”. Così Patrizia Barbieri, ex sindaco e capogruppo della civica di centrodestra, ha commentato lo spostamento in nuovi spazi della facoltà di Medicina in inglese a Piacenza, cioè a Palazzo Portici di proprietà dell’Opera pia, contestualmente a un dietrofront sulla conversione dell’ex ospedale militare nella sede del corso universitario.