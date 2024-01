Palazzo Portici apre le porte agli studenti: da oggi via alle lezioni di Medicina in inglese

Da questa mattina Palazzo Portici ospita le lezioni degli studenti della Facoltà di Medicina in lingua inglese. Prima lezione alle 10.30 di Fisiologia. A regime la struttura, che è di proprietà dell’Opera Pia Alberoni e si sviluppa su tre piani per un totale di circa 3mila metri quadrati, sarà frequentata da 320 studenti suddivisi in tre anni. Provengono da tutte le parti del mondo, tra la nazione più rappresentata c’è l’Iran.