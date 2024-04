“Marketing tra sostenibilità e territorio”: 90 studenti della Cattolica in casa Gas Sales

Novanta studenti dell’Università Cattolica, divisi in nove gruppi, a darsi battaglia a suon di idee legate al mondo del marketing e dell’esigenza di promuovere in maniera corretta i prodotti offerti dalle aziende del territorio.

“Quando il sole tramonta e le strade si illuminano, c’è qualcosa di magico nell’aria”. È solo uno degli slogan pensati dagli studenti dell’Università Cattolica impegnati nel business game organizzato dall’ateneo in sinergia con il Gruppo C.G.I rappresentato dal fondatore Gianfranco Curti insieme alle figlie Elisabetta e Susanna e dai dirigenti delle varie società legate a Gas Sales e Bluenergy.

Obiettivo del gioco a squadre realizzare campagne di comunicazione efficaci, iniziative rivolte ai consumatori e progetti volti all’ampliamento della platea di clienti. Una giornata, quella di mercoledì 18 aprile, interamente dedicata all’incontro tra mondo accademico e professionale. “Un’occasione di crescita per la nostra azienda e per questi ragazzi che hanno saputo conquistarci con il loro entusiasmo e la loro voglia di emergere” le parole di Elisabetta Curti, presidente Gas Sales Energia che ha fortemente voluto la realizzazione di questa iniziativa.

Cosa vuol dire essere azienda del territorio

Ad accogliere i novanta studenti – iscritti al corso di Food marketing e strategie commerciali dell’ateneo piacentino – nella sede di via Fratelli Cervi ad Alseno è stato da buon padre di famiglia Gianfranco Curti. “Benvenuti nella nostra casa – le sue parole -, una casa che amo definire azienda del territorio. Perché non basta avere i negozi e le strutture vicine alla gente. Non basta avere prezzi competitivi. Per essere azienda del territorio bisogna seminare, raccogliere, ma soprattutto ridistribuire nel territorio”. Curti ha quindi sottolineato che nel 2023 il gruppo C.G.I ha speso il 15% dell’utile per sport e attività dedicate alla comunità piacentina.

Un plauso all’iniziativa è arrivato anche dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che è arrivato nella sede di Gas Sales al termine delle premiazioni e si è intrattenuto con dirigenti e studenti parlando di lavoro, dell’importanza di continuare a investire nei rapporti tra aziende e università e anche di sport: lui, grande tifoso del Modena Volley, in casa dei proprietari del Piacenza.

Business game sul marketing

Durante la mattinata, gli studenti della Cattolica divisi in nove gruppi si sono sfidati a suon di presentazioni, video, riformulazione di pagine social e campagne informative incentrate sul consumo di energia. “Una bellissima occasione, ringrazio Gas Sales per questa opportunità formativa – il commento del docente Daniele Fornari -. Il mondo ha bisogno di giovani e delle loro idee e quando ragazzi e ragazze vengono stimolati e messi alla prova riescono a stupire”. “Viviamo all’interno di un contesto in continuo mutamento – ha proseguito l’economista -. I vecchi paradigmi del Marketing sono superati. La pandemia, l’inflazione, le guerre, il cambiamento climatico sono tutti fenomeni con i quali bisogna confrontarsi per cercare di dare risposte concrete e sviluppare nuovi e innovati paradigmi”.

Tematiche ambientali e più informazioni ai consumatori

Del suo stesso avviso il responsabile Marketing del gruppo C.G.I Dakal Mussa: “Questi ragazzi sono delle eccellenze. Collaborare con loro è stata occasione di crescita per l’intero gruppo”. Nella fase di realizzazione delle campagne di comunicazione Mussa ha collaborato e interagito con gli studenti, dispensando consigli e facendosi trascinare dalla loro passione. Ma le idee esposte potranno concretizzarsi in futuro? “Assolutamente sì – la sua risposta -, sono convinto che ci siano tutte le basi per poter sviluppare i progetti presentati dagli studenti”. Tra questi la volontà di dare più informazioni al consumatore sulle opportunità di risparmio di energia elettrica e gas, creare pacchetti personalizzati in base alle fasce d’età, creare sinergie con luoghi di cultura e aziende agrituristiche, sensibilizzare sugli sprechi e sulle tematiche ambientali e promuovere l’azienda attraverso la promozione del territorio.

La voce dei vincitori

Tre le aree tematiche affrontate dagli studenti e giudicate da dirigenti, politici ed esperti di Marketing: la creazione di un nuovo sportello virtuale nel quale ha primeggiato il Gruppo 7, l’attuazione di un programma di Loyalty (lealtà, ndr) vinta all’ultimo punto dal Gruppo 9 e la realizzazione di un progetto di Marketing sportivo dove è arrivato prima di tutti il Gruppo 3.

La giuria era composta da Gianfranco Curti (Fondatore CGI), Giuseppe Bongiorni (Direttore generale Gruppo CGI), Dakal Mussa (Responsabile Marketing Gruppo CGI), Riccardo Delfanti (Direttore Altrimedia), Elisabetta Curti (Presidente Gas Sales Energia), Stefano Perrucci (Consigliere Comune di Piacenza), Isa Delledonne (Responsabile risorse umane CGI), Susanna Curti (Presidente Gruppo CGI),

Vincenzo Fumarola (Direttore finanza e controllo CGI), Monica Uccelli (Responsabile Marketing Gas Sales Bluenergy volley Piacenza) e Davide Zucchi (sindaco di Alseno).

“Un’esperienza molto entusiasmante che ci ha fatto capire le potenzialità di lavorare bene in gruppo” ha affermato con la coppa in mano Vittorio Ingrosso, rappresentante del Gruppo 3 che ha puntato tutto sulla simpatia e la voglia di coinvolgere i tifosi dei biancorossi.

Giuseppe Paparella, del Gruppo 9, ha parlato così del loro programma fedeltà: “abbiamo creato un progetto per avvicinare nuovi utenti e fidelizzare ancora di più i clienti già presenti, come? Attraverso una mascotte di nome Emiliano che all’interno di un’applicazione digitale dialogherà con i consumatori offrendo informazioni e premi fedeltà”.

Arrigo Zaino e il Gruppo 7 hanno convinto tutti con il progetto di ridisegnare il sito internet dell’azienda e riposizionarlo all’interno dei risultati di ricerca: “Abbiamo pensato anche alla campagna di comunicazione offline e online per cercare di arrivare a un pubblico vasto ed eterogeneo”.

Osservazione, ascolto e partecipazione queste le parole chiave che hanno dominato l’intera giornata. Una giornata all’insegna del rapporto tra aziende e territorio in un’ottica di crescita: quella delle nuove generazioni.