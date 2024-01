Da gennaio sindaco di Piacenza e assessori con stipendi più alti. Eccoli

Dal 1° gennaio sindaco, vicesindaco e assessori sono più ricchi. Il monte delle indennità di funzione riservato agli amministratori locali sale infatti dai 738.812,28 euro del 2023 agli 889.176,84 euro di quest’anno (di cui 530.587,88 euro trasferiti dallo Stato a titolo di copertura del maggior onere) per un incremento totale di 150.364,56 euro. Si tratta di un aumento che non è stato deciso adesso ma proviene dalla legge di bilancio 2022 varata dal governo allora guidato da Mario Draghi.

Da allora ad oggi i Comuni hanno attuato delle progressioni, il 45% nel 2022, il 68% nel 2023, ma adesso gli adeguamenti diventano effettivi e definitivi per tutti i sindaci. In buona sostanza nell’arco del triennio 2022-24 le buste paga degli amministratori sono quasi raddoppiate. Fino al 2021 l’indennità mensile (lorda) di un sindaco era stata di 5.638 euro. È poi passata nel 2022 a 7.831,24 euro, nel 2023 a 9.173,08 per arrivare agli 11.040 euro di oggi. A beneficiarne oggi è il sindaco Katia Tarasconi. Analogo discorso per il vicesindaco, ruolo oggi ricoperto da Marco Perini: la sua indennità 2024 sale a 7.885,43 euro. Nel 2023 era di 6.551,97 euro, nel 2022 di 5.593,54 euro mentre ancor prima chi rivestiva tale incarico percepiva 4.027 euro al mese. Gli assessori (Nicoletta Corvi, Adriana Fantini, Christian Fiazza, Matteo Bongiorni, Serena Groppelli, Francesco Brianzi, Mario Dadati, Simone Fornasari) vedono la busta paga salire a 6.896,58 euro dai 5.730,33 del 2023. Si tratta di cifre lorde. Quelle nette variano a seconda dell’Irpef: è possibile tuttavia stimare trattenute medie nell’ordine del 35%.

