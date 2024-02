A Gossolengo sindaco e assessori tagliano l’indennità: tesoretto da 20mila euro

Si sono “sforbiciati” l’indennità anche del 50%. E così, quanto inizialmente destinato a finire (legittimamente) nelle tasche degli amministratori ora sarà riutilizzato per sostenere il bilancio comunale: un “tesoretto” di oltre ventimila euro che si tradurrà presto in manutenzioni, asfalti e sostegno al sociale. Dopo le polemiche sugli aumenti delle indennità previsti per legge, la giunta di Gossolengo ha fatto una scelta drastica: (almeno) fino alle prossime elezioni di giugno, una quota dello “stipendio” del sindaco Andrea Balestrieri e degli assessori (Pericle Mazzari, Stefania Eleuteri, Lauretta Alberti e Basilio Mandas) sarà impiegato direttamente per la comunità. La rinuncia di sindaco e assessori a una quota di quanto spetterebbe loro – formalizzata con una lettera lo scorso dicembre – ha generato un risparmio importante che si tradurrà in progetti contro il disagio giovanile, segnaletica stradale, iniziative culturali, rette per anziani ospitati in case protette o sostegno alle associazioni sportive.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ