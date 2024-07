Schiamazzi e pallonate, l’arena di Gossolengo sarà recintata e chiusa di notte

Schiamazzi e pallonate in piena notte, fino alle 5 del mattino. E così , oltre al caldo, adesso ci pensano anche i ragazzi a impedire il sonno tranquillo degli abitanti della zona sportiva di Gossolengo, tra via Losi, via Cella e via Soprani. Sotto accusa finisce la cosiddetta “arena” per il gioco libero, attigua al palazzetto dello sport: uno spazio di cemento inaugurato anni fa dall’amministrazione Ghillani che di notte si popola di giovani. E anche nei giorni scorsi, così , sono dovuti intervenire i carabinieri per mettere fine ai comportamenti eccessivi di alcuni ragazzi. La lamentela arriva da alcuni cittadini della zona che, negli ultimi anni, hanno collezionato (anche con foto o video) le prodezze dei ragazzi.

Nulla di nuovo per l’amministrazione, che adesso vuole chiudere la questione. “Non è più possibile andare avanti così e quindi presto sarà realizzata una recinzione, con diversi accessi dotati di lucchetto, chiusi ogni notte da guardie giurate” spiega il vicesindaco Pericle Mazzari. “Non dovrebbe essere una spesa eccessiva e si dovrebbe realizzare entro l’autunno”.