Gossolengo, fumo da un appartamento: abitanti in strada e pompieri in azione

Un incendio è divampato all’interno di un appartamento in una palazzina situata in via Aldo Moro, a Gossolengo. L’allarme è stato lanciato da una vicina di casa che si è accorta del fumo che usciva dalla finestra.

Nell’arco di pochi minuti tutti gli abitanti della palazzina sono usciti in strada in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Solo grande paura e qualche mobile bruciato. L’intervento dei pompieri ha impedito che le fiamme causassero danni più gravi.

Secondo le prime informazioni, l’incendio è partito a causa di un cortocircuito dell’impianto elettrico dell’appartamento, probabilmente imputabile alla lavastoviglie.