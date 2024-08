Abbattimento selettivo a Gossolengo, eliminati alberi secchi e pericolosi

Decine e decine di piante abbattute su tutto il territorio di Gossolengo in pochi giorni. Ma nessun danno ambientale, per lo meno non in questa fase, dal momento che si trattava di esemplari morti e disseccati da tempo: come promesso, l’amministrazione comunale ha avviato una maxi opera di rimozione della “legna secca” – rami o intere piante – su tutto il territorio comunale per evitare cadute pericolose in caso di maltempo o vento forte. E sono davvero pochissime le aree pubbliche ad essere state risparmiate dai tagli e dagli abbattimenti.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’