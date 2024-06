Elezioni 2024, corsa a quattro a Gossolengo tra Rapetti, Balestrieri, Perotti e Anelli

Sono quattro i candidati in corsa per guidare per i prossimi cinque anni il Comune di Gossolengo. A scegliere chi sarà il primo cittadino saranno i 4.745 elettori chiamati alle urne per le amministrative dell’otto e nove giugno.

A darsi battaglia fino all’ultimo voto Elisa Rapetti con “Una Gossolengo”, il sindaco uscente Andrea Balestrieri con la lista “Tutti Gossolengo”, Lorena Perotti con “Patto per Gossolengo” e Lucia Anelli, appoggiata dalla lista “Obiettivo Comune”.