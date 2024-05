Elezioni comunali a Gossolengo: quattro liste civiche in corsa

Forse non si era mai vista a Gossolengo una sfida tanto accesa per la poltrona di primo cittadino, con addirittura quattro liste a sfidarsi alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Nel paese a due passi dalla città il sindaco Andrea Balestrieri è in cerca della riconferma per il secondo mandato ma sulla sua strada ci sono la new entry Lucia Anelli, l’ex consigliera di minoranza Elisabetta Rapetti e l’ex assessora Lorena Perotti.

Nessuna lista è sostenuta da partiti. A scegliere chi sarà il prossimo sindaco saranno i 4.745 elettori chiamati alle urne (di cui 2.315 uomini e 2.430 donne) suddivisi su cinque sezioni elettorali: quattro alla scuola secondaria di Gossolengo e una alla scuola primaria di Quarto.

CINQUE DOMANDE AI CANDIDATI

1 A due passi dalla città, Gossolengo ha ancora la fama di paese “dormitorio”? Cosa si può fare perché i residenti lo vivano attivamente?

2 Il tema della viabilità è molto sentito tanto nel capoluogo quanto nelle frazioni. Quali iniziative si vogliono adottare per migliorare la situazione?

3 Negli ultimi anni, il problema del disagio giovanile sembra essere diventato di quotidiana attualità, tra vandalismi e degrado. Che fare?

4 Tra la polveriera militare e attività produttive, il Trebbia sembra sempre troppo lontano dai cittadini. Come si può riallacciare un legame con il fiume?

5 Perché una persona dovrebbe scegliere di venire a vivere proprio a Gossolengo? C’è un suo luogo preferito o un aneddoto da raccontare a riguardo?

ELISABETTA RAPETTI

1 “Gossolengo ancora oggi è un paese dormitorio, nella valenza positiva del termine, perché tranquillo e vicino alla città. Necessita di un rilancio economico, partendo dallo sviluppo di un centro sportivo multidisciplinare comprensivo di piscina, anche attraverso eventi musicali, culturali e fieristici per creare il senso di comunità. Le frazioni vivono la stessa condizione. A Quarto è fondamentale che sopravviva la storica scuola, baricentro della vita della comunità. Settima ha bisogno di riaccendere un’attività commerciale che si prenda cura delle aree gioco adiacenti”.

2 “Occorre una sinergia tra il Comune ed i vari enti preposti, per risolvere i problemi della strada Regina e delle strade comunali. Oltre alle manutenzioni programmate, come verde ed asfalti, posso contare sulle relazioni che negli anni ho costruito grazie alla politica e che metto a disposizione del paese, con tavoli di lavoro sul tema viabilità”.

3 “Per contrastare disagio e noia, attueremo un progetto pilota nella ex biblioteca comunale: un centro di aggregazione giovani, supportato dal Comune ma concretamente realizzato con le idee ed i progetti dei ragazzi. Dai giochi, alla musica fino alla predisposizione multimediale. Fondamentale sarà il ruolo delle associazioni per un supporto ed una sorveglianza, affinché il progetto si integri con le attività socio culturali del paese”.

4 “A scadenza del comodato d’uso con il Parco della Trebbia, ne riprenderemo la gestione, sviluppando collaborazioni con le associazioni del territorio per eventi e turismo, aggiudicandoci a pieno titolo un ruolo in Valtrebbia. Percorsi ciclopedonali e rassegne culturali posso trovare la loro sede alla Rossia, sia per i cittadini del paese che per gli amanti della natura in genere”.

5 “Gossolengo è una palestra a cielo aperto, collocata ai piedi della Valtrebbia, meta di runners e bikers. È a due passi dalla città e lontano dal traffico: l’ideale per le giovani famiglie e adatto anche per la terza età. Il mio luogo preferito è la Trebbia, che raggiungo di corsa o in bicicletta”.

ANDREA BALESTRIERI

1 “L’importante è che Gossolengo non sia un paese ‘dormiente’. È normale che molti si spostino per motivi professionali, ma la vitalità del paese si basa su un ‘calendario’ adeguato di eventi e su strutture che favoriscono attività aggregative per tutte le associazioni. Fra i nostri progetti c’è la ristrutturazione del castello e un centro di aggregazione con piscina”. 2 “Nel Piano Urbano del Traffico dell’Unione sono state elaborate proposte per i tre punti più critici: l’ingresso al paese (zona Keropetrol), e gli ingressi sulla Statale 45 a Settima e Quarto. È prevista la costruzione di una rotatoria all’ingresso di Gossolengo nel 2025. Per Settima e Quarto, sarà essenziale un dialogo con Anas per attuare le modifiche necessarie”. 3 “Detto così sembra che il paese viva una deriva rovinosa. Vorrei sottolineare che c’è lavoro da fare, ma i fatti mostrano un paese con problemi simili ad altri, che non sono però stati sottovalutati. Bisogna investire, come abbiamo fatto in questi anni, per sostenere progetti educativi, siano essi attuati da Comune, Parrocchia o da altre associazioni”. 4 “Abbiamo siglato una convenzione con il gruppo di protezione civile ‘Piacenza’ per poter garantire la fruibilità della struttura della Rossia. Presto arriveranno e-bike a noleggio per escursioni nel Parco del Trebbia. Pianifichiamo anche di riqualificare un’area, dotandola di stalli per camper”. 5 “Perché qui si dorme più tranquilli! Scherzi a parte (visto che si parla di paese dormitorio), il lavoro dei Carabinieri sarà supportato dalla rete di telecamere che stiamo installando per la sicurezza di tutti. Da bambino, tornando a casa dopo qualche scorribanda, trovavo mia madre pronta a ‘redarguirmi’ per aver combinato qualcosa in giro per Gossolengo. Allora non c’erano telecamere, ma la voce le era arrivata lo stesso: eravamo figli di tutti! Ora non si può tornare indietro, ma mi piacerebbe che ci fosse ancora quel senso di vicinanza e protezione reciproca, quella ‘cura’ comunitaria preziosa gli uni degli altri che ‘Tutti per Gossolengo’ è pronta a dare”. LORENA PEROTTI 1 “Occorre garantire sempre più servizi e opportunità. Gossolengo è vivo ed in crescita, con nuove famiglie e molti giovani. Vanno date occasioni e luoghi di incontro. Per questo proponiamo anche la creazione di un nuovo spazio, nell’area della scuola media, che diventi luogo non solo fisico di convivialità, partecipazione e valorizzazione dei nostri talenti, coinvolgendo associazioni, società e privati che operano in paese.” 2 “Serve una revisione degli accessi, sia al capoluogo sia alle frazioni, con possibile introduzione di rotatorie in accordo con gli enti competenti. Prevediamo maggiori controlli sulla velocità in tutto il centro abitato, oltre a interventi di riqualificazione urbana in ottica di deterrenza e contrasto a situazioni di rischio.” 3 “Purtroppo pare un trend generalizzato. Occorrono controllo e prevenzione, ma soprattutto ascolto e dialogo, in collaborazione con famiglie, scuola e associazioni. Il Forum dei Giovani e il progetto di Art Therapy, che permette l’espressione e la comunicazione attraverso l’arte, sono proposte su cui lavoreremo da subito per il coinvolgimento dei giovani. Senza trascurare il controllo delle situazioni e dei luoghi più critici anche con maggior presenza della Polizia Locale, il “controllo di vicinato” e la cura del decoro urbano.” 4 “C’è bisogno di un legame fisico tramite ciclopiste e percorsi pedonali e attrattività con aree attrezzate per picnic e la valutazione dell’insediamento di un chiosco, nel rispetto dell’area naturalistica. Inoltre, va valorizzata l’aula didattica per famiglie e il lago in zona Rossia, tramite una rifunzionalizzazione decisa con i cittadini.” 5 “Perché Gossolengo è a portata di mano e di cuore. Qui si vivono ancora i valori di un tempo, dei rapporti umani di una comunità capace di emozionarsi, come quando ero bambina e ci si riuniva intorno alla fontana riempita di pesci rossi il giorno della fiera. E sono legata ai pomeriggi in Trebbia o nella mia “piscina” personale, seduta davanti al “sürbòn” con mio padre che innaffiava i campi.”

LUCIA ANELLI

1 “C’è chi lo definisce dormitorio ma noi preferiamo constatare che negli ultimi anni c’è stato un cambiamento positivo: molte giovani famiglie si sono insediate nella nostra comunità. Vogliamo incrementare il loro coinvolgimento nella vita del paese, attivando spazi per lo studio e il coworking, facilitando l’incontro tra domanda e offerta del lavoro locale, riqualificando le strutture sportive e ricreative come punti di aggregazione per i giovani”.

2 “Programmeremo una manutenzione puntuale e costante delle strade, implementando la segnaletica stradale nei punti critici del capoluogo e delle frazioni e ove occorre l’installazione di dissuasori di velocità e nuovi sistemi di sicurezza luminosi per gli attraversamenti pedonali. Creeremo un’arteria di collegamento con il centro sportivo”.

3 “Implementeremo il progetto di videosorveglianza in collaborazione con le forze dell’ordine monitorando i punti critici del capoluogo e frazioni come forma di deterrenza. Collaboreremo con scuole e associazioni per progetti di inclusione e prevenzione, coinvolgendo i giovani nella vita civica e culturale del paese per una maggiore sensibilizzazione verso il bene pubblico”.

4 “La Trebbia e il suo Parco sono una risorsa inestimabile che ad oggi non sono adeguatamente sfruttati. Valorizzeremo questa risorsa attraverso iniziative ricreative e sportive lungo il fiume, volte ad aumentare l’attrattività turistica del territorio. Abbiamo in cantiere progetti speciali, come le ‘Notti nel Parco’ e la scuola Droni”.

5 “Il paese, vicinissimo alla città alla quale è collegato attraverso una pista ciclabile, offre la possibilità di godere di grandi aree dove stare a contatto con la natura. Tutti conoscono tutti. Questo dà alle persone un innato senso di sicurezza e protezione, dove la comunità può diventare grande risorsa nei momenti di difficoltà. Il mio luogo preferito è il castello di Gossolengo per cui nutro i miei primi ricordi di quando sono arrivata. Per questo la sua ristrutturazione sarà per noi un obiettivo sfidante”.