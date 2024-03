Gossolengo: nuovo parcheggio per palasport e asilo, 50 posti auto in più

Sono iniziati nei giorni scorsi, a Gossolengo, i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio per auto in via Cella, nel terreno compreso tra il palazzetto dello sport e l’asilo nido. Dopo l’allestimento del cantiere, la ditta Asfalti Piacenza – che si è aggiudicata i lavori – è già entrata in azione con ruspe ed escavatori per realizzare il tappeto d’asfalto, per un importo di 50mila euro.

parcheggio gossolengo: 50 posti auto

Il parcheggio consentirà di avere una cinquantina di posti auto in più a servizio di palestra e asilo ma anche per chi vuole raggiungere il centro del paese. Sarà mantenuta una fascia “verde” di rispetto dal nido e l’intero parcheggio sarà in gran parte circondato da una fila di aiuole, con una serie di alberi piantati lungo il perimetro. Inoltre, il nuovo spazio sarà tutto illuminato a led: l’intenzione dell’amministrazione è anche quella di fare “luce” in una zona nota come ritrovo di giovani in orario serale e notturno, luogo dove si sono verificati ripetuti atti di vandalismo.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ