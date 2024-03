Spaccio dal finestrino, arrestato giovane trovato con dieci grammi di cocaina

Si scambiano droga dal finestrino dell’auto. I carabinieri della stazione di Rivergaro hanno arrestato un spacciatore 27enne colto sul fatto mentre vendeva cocaina a un soggetto a bordo di un’altra vettura. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto lungo la strada provinciale 28 a Gossolengo, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 marzo.

Spaccio dal finestrino dell’auto

I carabinieri hanno notato il giovane residente a Piacenza mentre cedeva dal finestrino della sua auto un piccolo involucro in cambio di 70 euro a un altro soggetto che si è poi allontanato precipitosamente. A quel punto la pattuglia è intervenuta ed ha fermato il 27enne.

Rinvenuti 10 grammi di cocaina e 5mila euro in contanti

Durante le successive perquisizioni personali e domiciliari, sono state rinvenute dieci dosi di cocaina per complessivi 10 grammi e 5mila euro in contanti, tutti in banconote da 50 euro, ritenuti provento di attività illecita. Il giovane pusher, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma di via Beverora.