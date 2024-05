A Gossolengo in lizza Lorena Perotti: “Creerò una piazza dei talenti”

Dalla frattura avvenuta in seno all’amministrazione comunale (e in particolare con il sindaco Andrea Balestrieri) nasce a Gossolengo il “Patto per Gossolengo”. Si tratta di una nuova lista civica guidata dall’ex assessora Lorena Perotti, esclusa dalla giunta dopo il rimpasto di oltre un anno fa. E così saranno ben quattro le liste che si presenteranno in paese alle amministrative di giugno.

La lista sarà in diretta competizione con quella guidata dall’attuale sindaco poiché – come chiarisce la candidata – la civica sarà fedele “ai valori e alla formazione culturale di centrodestra”.

Con Lorena Perotti, 40 anni, consulente bancaria nel settore dell’antiriciclaggio e amante degli animali, scende in campo un gruppo composto da Sara Bertonazzi (53anni, geometra), Marco Candela (49 anni, esercente), Barbara Guarnieri (36 anni, assistente all’infanzia), Mirella Luberti (39 anni, commerciante), Jessica Piras (34 anni, organizzatrice di eventi), Evans Rasperini (50 anni, dipendete Ausl), Enrico Sala (78 anni, pensionato), Pietro Santini (74 anni, pensionato), Gianluca Scalzotto (38 anni, geometra), Paola Sesenna (49 anni, libera professionista), Loretta Venturini (51 anni, ingegnere civile) e Alessandro Vercesi (21 anni, tecnico informatico).

LE DICHIRAZIONI DI LORENA PEROTTI

“Mi ritengo una persona determinata e concreta, caratteristiche che mi derivano da una famiglia di agricoltori, gente del fare” spiega Perotti. “Con questo spirito mi sono messa a disposizione della comunità in questi anni e lo stesso ora farò assieme a un gruppo di persone competenti, capaci e volenterose. Siamo convinti che Gossolengo possa crescere solo attraverso la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra chi amministra e chi ha amministrato: da qui l’idea di un patto, di una stretta sinergia tra comune e cittadini”.

La candidata sindaca Lorena Perotti e il simbolo della sua lista civica “Patto per Gossolengo”

Ma in cosa consiste questo “Patto per Gossolengo” alla base del programma elettorale? “Il nostro faro sarà la partecipazione – chiarisce subito la candidata – ma riteniamo che si debbano offrire nuove possibilità di aggregazione per i nostri giovani, a partire dalla creazione di una vera e propria “Piazzetta dei Talenti” nei pressi delle scuole medie, dove progettare anche una sede per le tante associazioni del paese, a cominciare dalla Pro loco, ma anche per i servizi alle tante famiglie del paese. In parallelo, dovremo accrescere i servizi per gli anziani e le persone fragili, verificando la possibilità di ampliare il centro prelievi con altri servizi sanitari e creare uno sportello di ascolto».

E poi ancora, tra i vari punti: un percorso partecipato per la stesura del Piano Urbanistico Generale, un “europrogettista” che intercetti i finanziamenti del Pnrr, un “Mercato Contadino” ogni mese, tributi più equi, una riqualificazione del Parco del Trebbia in zona Rossia o, sul tema della sicurezza, una revisione dei gruppi di vicinato e dei progetti di videosorveglianza. “Il nostro Patto – conclude Perotti – è a disposizione di tutti”.