Cinque domande ai tre candidati in corsa per il Comune di Caorso

Caorso ha una popolazione di 4.784 residenti (dato di fine dicembre 2023), di cui 688 cittadini stranieri (il 14%). I nuovi nati nel 2023 sono stati 46. Gli elettori chiamati alle urne il prossimo 8 e 9 giugno sono 3.819 (il 79%) suddivisi in 1901 uomini e 1918 donne. Di questi: 19 sono i 18enni (i nati nel 2006) che per la prima volta potranno votare, 429 invece sono gli over 80 (i nati fino al 1944). La sfida elettorale vede un confronto a tre, tra: Roberta Battaglia (sindaca uscente, nella squadra di governo dal 2004), Antonella Codazzi (volontaria della Pubblica Assistenza e di un’associazione sportiva di baskin) e Giampiero Cremonesi (nel consiglio di amministrazione e nel comitato esecutivo di Terrepadane).

LE DOMANDE ai candidati di caorso

1 Caorso è il Comune più ricco della provincia. Sono 29 i milioni incassati dallo Stato. Gestire un tale tesoretto fa paura? E come investirlo?

2 Ci dica una criticità e un punto di forza del territorio caorsano. Sulla prima, idee per risolverla concretamente?

3 Caorso set di un film americano. Poi, due importanti traguardi sportivi a livello provinciale. Ma il vostro sogno qual è? Azzardate pure

4 In campo, gli stessi candidati di cinque fa. Cos’è mutato? Lei si sente cambiato? Come stimolare la partecipazione alla cosa pubblica?

5 Ci dica quale luogo del territorio caorsano meglio la rappresenta. Faccia uno spot per invitare a venire a vivere qui…

ROBERTA BATTAGLIA

Maestra e prima cittadina in carica, 57 anni, si presenta con la lista “Roberta Battaglia sindaco”

1 “Si tratta di risorse vincolate, non utilizzabili fino a definitiva sentenza. Con l’eventuale disponibilità, l’investimento sarebbe volto a far sì che il comune raggiunga una piena autonomia energetica, da fonti rinnovabili, oltre a migliorare lo stato delle strade comunali e ad implementare la ciclabilità del territorio. Avere molti fondi è sicuramente positivo. Ma ho imparato che il comune va gestito come la famiglia con oculatezza, prudenza, attenzione, anche quando le risorse ci sono, perché possono sempre presentarsi momenti difficili, come abbiamo già vissuto”.

2 “La nostra criticità è la viabilità dettata dalla nostra collocazione geografica. La soluzione è la realizzazione di una tangenziale che non è di competenza del Comune. Ci auguriamo che gli enti preposti trovino il modo di intervenire. Il nostro punto di forza sono le associazioni, i numerosi volontari impegnati in diversi settori: è grazie a loro che si riescono a creare eventi per il paese e ad offrire occasioni di aggregazione che coinvolgono i nostri giovani”.

3 “Il sogno, perché i tempi sono molto lunghi, è quello di vedere la conclusione della dismissione della centrale, così da inserire l’area e tutto il nostro fiume in un progetto di valorizzazione turistica”.

4 “Non mi sento cambiata. Ho lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di fare per il paese che avevo quando ho iniziato da assessore nel 2004. Sono molto serena. Ho agito con coscienza. Mi rimetto a giudizio dei cittadini. Le amministrative sono un appuntamento elettorale per cui il cittadino si sente più coinvolto, conosce le problematiche del paese e le persone che si propongono. In questi anni abbiamo vissuto in mezzo alla nostra gente mettendoci in dialogo e ascolto. Spero possa portare le persone ad andare a votare”.

5 “La scuola: il mio mondo. Dove ho visto crescere generazioni e rivedo i miei ex studenti quando tornano a trovarmi. Dove da ragazzina andavo a salutare la maestra Biselli, nell’ultima aula al primo piano dell’edificio scolastico, sognando di diventare una maestra. Caorso è un paese tranquillo, chi si è trasferito qui racconta di essersi sentito accolto. Abbiamo servizi alla persona e alle famiglie accessibili, di qualità e che coprono ogni fascia d’età. A Caorso si vive bene”.

ANTONELLA CODAZZI

Ex prof di storia e filosofia. Con la lista “Caorso futura”, si ricandida a 68 anni dopo una solida esperienza in minoranza