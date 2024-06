Elezioni comunali a Pianello: due i candidati sindaco, le interviste

1 « Non cambierei mai i Pianellesi, per aver creato una rete di commercio e associativismo che per un comune di circa duemila abitanti non ha pari. Contate il numero delle attività commerciali, gli artigiani, le imprese, le aziende agricole del paese, le sue circa 30 associazioni; è un fermento di idee, di passioni, di voglia di lavorare che ci rendono unici. Cambierei una certa mentalità dei Pianellesi, perché a volte si sottovalutano, credono poco in loro stessi, si crogiolano nell’abitudine e sottovalutano il territorio in cui vivono».

2 « La famiglia è cardine della società, attorno alle sue necessità deve ruotare il lavoro di qualsiasi amministrazione: mantenere il prescuola e istituire un doposcuola per la primaria; estendere l’orario di apertura della materna e del nido riducendone il più possibile la retta; ristrutturazione della scuola primaria; ripristino del servizio scuolabus. Gli anziani hanno bisogno di essere ascoltati ed aiutati: potenziare i servizi sociali con programmi di assistenza domiciliare favorendo la medicina del territorio; ripristino del centro anziani. Una famiglia in più che si ferma sul territorio è linfa vitale per lo sviluppo del nostro Comune».

3 «Fusione No. Ho quasi cinquant’anni e sono la quarta generazione di Giuppi che vive a Pianello, dovrebbe bastare questo! Il nostro Pianello ha un’estensione di circa 36 kmq, le frazioni sono raggiungibili in cinque minuti, ha una piazza che tutti c’invidiano, servizi scolastici dal nido alle scuole medie, un teatro unico, la Rocca d’Olgisio e quella comunale, un museo archeologico, un centro sportivo, non parliamo poi dei paesaggi che si ammirano dalle nostre frazioni e la sincera ospitalità dei commercianti. Sono uno che si accontenta! Sicuramente collaboreremo in armonia con i comuni limitrofi com’è già successo in passato. Per me Pianello è una perla che deve brillare sempre di più».