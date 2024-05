Rivergaro, quasi seimila elettori al voto e due candidati: le interviste

1 «In questi anni abbiamo lavorato molto per far conoscere meglio Rivergaro e la Valtrebbia. E vogliamo continuare a favorire una crescita sostenibile del settore turistico proseguendo e implementando la collaborazione e il sostegno delle tante associazioni presenti sul territorio, affinché continuino ad organizzare iniziative sia giornaliere e di richiamo locale, sia eventi programmati su più giorni che possano portare le persone a fermarsi a Rivergaro. In aggiunta, consideriamo importante mantenere alto il decoro sia del Lungo Trebbia, gioiello di Rivergaro, che di tutte le frazioni»

2 «Ogni ammodernamento in sede, come quello previsto lungo la Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca, porta con sé inevitabili disagi. L’azione che, con l’amministrazione di cui attualmente sono assessore, abbiamo portato avanti in questi anni e intendiamo proseguire è quella di chiedere ad Anas di avere un approccio progettuale più aderente al contesto della nostra valle, così come proposto e richiesto dai cittadini. Auspichiamo dunque che si proceda con un progetto che preveda tempi di cantiere ridotti rispetto al progetto Anas. In questo modo si ridurrebbero anche i relativi disagi, che avranno ripercussioni non solo sulla viabilità ma anche sul turismo. Sarà inoltre fondamentale studiare la viabilità alternativa durante l’avanzamento dei lavori, questione ad oggi lasciata ancora decisamente in sospeso»

3 « No, non pensiamo affatto che Rivergaro abbia perso il suo appeal. La piazza piena e le tante iniziative lo dimostrano. Crediamo che la pedonalizzazione di piazza Paolo sia stata una scelta coraggiosa che ha svoltato l’immagine del centro storico di Rivergaro e da cui non torneremo indietro. Vedere i bambini che giocano in piazza, mentre i genitori possono tranquillamente chiacchierare magari seduti al tavolino di un bar senza correre alcun rischio, crediamo che sia l’immagine più bella. Inoltre, aprire la piazza alle macchine non vorrebbe dire di certo renderla vissuta, ma anzi, si trasformerebbe banalmente in un parcheggio»