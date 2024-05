Elezioni comunali, a Farini scende in campo Cristina Cordani

A Farini scende in campo Cristina Cordani, attuale assessora al bilancio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristian Poggioli. Si candida alla poltrona di sindaco per un nuovo progetto civico. “Farini per tutti” è la denominazione del gruppo di candidati consiglieri che sostiene Cristina Cordani, “una lista civica che non ha alcun orientamento politico”, evidenzia l’aspirante sindaca.

Con lei anche due consiglieri comunali di maggioranza uscenti, Giorgio Delmolino, già vicesindaco di Farini, e Giancarlo Sartori, entrambi con alle spalle diversi mandati nella vita amministrativa del paese.

Cordani sfiderà Marco Paganelli, candidato del centrodestra unito. Ancora incerta la presenza di una terza lista che potrebbe avere come capolista Antonio Mazzocchi.

Cristina Cordani ha 37 anni, di professione impiegata, è mamma di una bambina di 7 anni. La sua famiglia è originaria della frazione farinese di Boccolo Noce.

LE DICHIARAZIONI DI CRISTINA CORDANI

“I miei nonni hanno condotto per 50 anni l’attività di bar, ristorante e albergo a Boccolo Noce – informa -, i miei genitori sono nati lì e io sono in parte cresciuta a Boccolo e Farini, cui sono molto legata. Mi piacerebbe quindi creare qualcosa di nuovo per valorizzare il territorio”. Cordani è impegnata nell’amministrazione comunale da 10 anni, 5 con la giunta guidata dal sindaco Poggioli in cui ricopre il ruolo di assessore al bilancio e 5 nel mandato precedente con il sindaco Antonio Mazzocchi in cui è stata consigliera di maggioranza. Cordani prende oggi una strada indipendente portando con sé i due veterani Delmolino e Sartori.

Non intende evidenziare le motivazioni che hanno portato alla decisione di camminare da soli. Potrebbero però essere legate alle divergenze di vedute su questioni di carattere economico, in particolare riguardo alla Casa protetta Alta Valnure, che avevano fatto decidere Cordani di votare contro il suo stesso bilancio previsionale a dicembre 2023.

Anche Del Molino in quell’occasione aveva espresso voto contrario. “Farini per tutti” sarà una lista civica “composta per la maggior parte da volti nuovi tra i 24 e i 50 anni che rappresentano quasi tutte le frazioni – dichiara la capolista -, molto entusiasti, motivati e con tanta voglia di fare per Farini e per il territorio in cui vivono e lavorano”. “Abbiamo deciso di candidarci – riferisce ancora – perché vorremmo che Farini diventasse un comune migliore dove tutti possano essere protagonisti. La nostra priorità sarà quella di creare un rapporto di fiducia e collaborazione con la popolazione perché riteniamo che tutti, con le proprie esperienze, conoscenze e competenze possono contribuire alla realizzazione dei progetti che abbiamo pensato per Farini e per tutte le nostre frazioni, che molto spesso sono state dimenticate. Ci impegneremo a portare a termine tutte le nostre idee lavorando con la massima onestà, sincerità, trasparenza e rispetto e saremo pronti ad ascoltare qualsiasi proposta ci venga fatta”.

I candidati saranno presentati negli incontri, in fase di definizione, nelle frazioni e nel capoluogo insieme al programma in cui sono presenti, anticipa Cordani “progetti legati alle infrastrutture, allo sviluppo economico e all’agricoltura senza però dimenticare le famiglie in difficoltà, gli anziani e i bambini”.