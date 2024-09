Addio a Claudio Maschi: ex sindaco di Farini e per 40 anni a Coldiretti

Vasto cordoglio a Piacenza per la scomparsa, dopo una malattia, di Claudio Maschi, 63 anni, da anni residente a San Nicolò, ma prima tre volte sindaco di Farini, dal 1993 al 2004, e coordinatore provinciale di Forza Italia dal 2001 al 2008.

“Accoglieva tutti e aveva una capacità unica di dipanare i conflitti”- ricorda Paola Pizzelli, attuale coordinatrice seniores azzurra.

È stato sindaco di Farini per tre mandati, tra il 1993 e il 2004, ed era conosciuto e stimato anche per la sua attività in Coldiretti, associazione dove ha lavorato per quarant’anni.