Natale all’insegna della solidarietà per Coldiretti: “Sosteniamo Progetto Vita”

Un Natale ricco di bontà enogastronomiche a sostegno di Progetto Vita.

Per il secondo anno consecutivo Coldiretti promuove l’iniziativa solidale che si realizzerà per tutto il periodo delle imminenti festività: l’acquisto di ciascun pacco di Natale con i prodotti agricoli Made in Italy del Mercato Coperto di Campagna Amica di via Farnesiana 17 a Piacenza sosterrà infatti Progetto Vita e quindi la diffusione dei defibrillatori per la lotta contro la morte improvvisa da arresto cardiaco.

La collaborazione si è rinnovata questa mattina, mercoledì 13 novembre, alla conferenza stampa che si è svolta al Mercato Coperto ed ha visto presenti il Direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli e la dottoressa Daniela Aschieri, presidente di Progetto Vita.

“La salute parte dalle buone abitudini a tavola”

“L’Invito che rinnoviamo ai piacentini quest’anno – ha spiegato il direttore di Coldiretti Piacenza – è di regalare il territorio, un gesto che rappresenta un segnale di grande sensibilità all’economia e al buon cibo di qualità che ci dona la nostra agricoltura e che va anche a sostenere una filiera corta produttore-consumatore, alleata della salute e dell’ambiente. Siamo orgogliosi di questo progetto – ha proseguito – che oltre a valorizzare le nostre eccellenze, sostiene una realtà come Progetto Vita fortemente impegnata per la prevenzione e la salute”.

“Salute – ha ricordato la dottoressa Aschieri – che parte dalle buone abitudini a tavola e quindi ringraziamo Campagna Amica per questa collaborazione che va anche nella direzione di promuovere la cultura del buon cibo”.

Presenti alla conferenza stampa Hristo Zlatanov direttore generale della Gas Sales Bluenergy Volley, la prima squadra di pallavolo maschile di Piacenza che a partire dalle festività gestirà un’area merchandising al Mercato Coperto con magliette e gadget dei campioni, che si candidano ad arricchire i regali di Natale dei piacentini.

“Da più di due anni – ricorda Gallizioli – Coldiretti è presente al PalabancaSport dove gestisce le aree ristoro con i prodotti di Campagna Amica, una partnership importante, sempre a favore della promozione delle sane abitudini alimentari che premiano il territorio e la stagionalità”.