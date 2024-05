Studente in campo a San Giorgio: “Voglio offrire un’alternativa”

Lo sfidante della sindaca uscente Donatella Alberoni a San Giorgio è uno studente universitario di sicurezza informatica con la passione per l’attività politica e amministrativa. Andrea Illica, 20 anni, così spiega i motivi che lo hanno spinto a candidarsi: “Voglio impegnarmi per offrire un’alternativa ai cittadini. Non è possibile che non ci sia nessuno che abbia voglia di mettersi in gioco per l’esperienza amministrativa”. Iscritto al Pd, Illica ha ricevuto il supporto dei Giovani democratici, ma la lista che lo sostiene, “Insieme per San Giorgio”, è civica.

LE DICHIARAZIONI DI ANDREA ILLICA

“I candidati consiglieri sono persone con diverse idee – precisa – tutte rivolte al bene del comune. Non penso che in un comune come San Giorgio si possa fare una politica di destra o di sinistra”.

Dopo che lui ha fatto il primo passo, decidendo di candidarsi per offrire ai cittadini un’occasione di democrazia, il momento più difficile – spiega – è stato trovare le persone che lo affiancassero. “Questo perché a San Giorgio, con il passare degli anni, c’è stata una perdita di speranza che ha portato poi ad avere una sola lista alle elezioni. A me spiaceva veramente tanto perché volevo vedere qualcuno che portasse idee diverse, offrendo una seconda lista. Ho raccolto un po’ di coraggio, perché a 20 anni fare una scelta del genere è difficile, e mi sono messo all’opera. In tempi record ci siamo riusciti, lavorando da marzo fino agli ultimi giorni prima della scadenza della deposizione delle liste e non ho mai perso la voglia di offrire questa alternativa portando anche le idee mie e della lista e delle persone che ci hanno contattato in questo periodo”.

Sociale, urbanistica e verde saranno i temi su cui “Insieme per San Giorgio” intende impegnarsi, senza dimenticare la sicurezza e il lavoro. “Vogliamo dare l’opportunità ai cittadini di riunirsi maggiormente – spiega – con attività e anche con progetti intergenerazionali, coinvolgendo magari persone che sono in uno stato di solitudine e di abbandono, organizzando nuove feste e migliorando quelle che già ci sono, in collaborazione con Pro loco e Parrocchia”. Illica vuole assicurare anche aiuto a persone fragili “anche dal punto di vista umano” precisa, mediante “un aiutarsi a vicenda e con volontari che possano occuparsi di persone che per qualsiasi motivo si trovano in uno stato di solitudine”.

Il coinvolgimento dei giovani sarà un altro punto importante del suo programma. Il suo obiettivo è “coinvolgerli il più possibile per offrire loro esperienze da fare, dalle collaborazioni con le associazioni locali ai tornei sportivi alle giornate dello sport che già si fanno. Vogliamo quindi proseguirle perché sono importanti”.

“Insieme per San Giorgio” ha tra i suoi punti cardine anche le strade. “Ci sono strade dissestate, alcune senza segnaletica orizzontale e verticale – sottolinea Illica -. Vorremmo aumentare la sicurezza della strada che porta a Centovera facendo uno studio di fattibilità per allargarla o per interventi che la rendano più sicura”. Gli obiettivi in fatto di verde e l’ambiente vanno dal taglio dell’erba in modo periodico alla creazione di punti d’ombra nei parchi fino all’installazione di nuove colonnine di ricarica elettrica vicino alla piazza e la formazione di comunità energetiche rinnovabili.