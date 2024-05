Due liste saltano per il caos burocrazia. “Tre giorni per il ricorso, ma è assurdo”

Due liste, quella di Mirta Quagliaroli a Gragnano e quella di Giuseppe Repetti a Rivergaro, ieri alle 17 sono state ricusate (termine tecnico per dire rifiutate) dagli uffici di viale Beverora. C’è tempo tre giorni per fare ricorso.

“Nel mio caso hanno riscontrato errori nel modulo della raccolta firme. Eppure noi quelle firme le abbiamo raccolte praticamente tutte in piazza, sul mercato, tra la gente. Lo hanno visto tutti, e abbiamo cercato di seguire ogni indicazione formale. Non è bastato”, sottolinea Repetti.

I moduli della raccolta firme, aggiunge, erano quelli ricevuti tramite Pec: “Ho ricevuto anche un manuale di 348 pagine“, continua. “Poi venerdì, all’ultimo, salta fuori che i moduli non andavano bene, e da quanto ho capito è capitato anche in altri comuni. Preso atto che le dichiarazioni erano carenti, tutti sono tornati a firmare. Una corsa. Ho sistemato rapidamente anche il problema riscontrato al logo, nei tempi previsti. Era infatti di nove centimetri anziché dieci. Mi hanno detto poi che era tutto a posto. Invece no. Alle 17 mi arriva una chiamata, “La sua lista è stata ricusata”, mi hanno detto”.

C’è l’ipotesi del ricorso, entro tre giorni: “Valuterò insieme alla mia lista. Abbiamo raccolto 87 firme e per me ciascuna è stata importante. Faccio il geometra nella vita, sono concreto. Per la burocrazia mi sembra che la democrazia abbia perso un pezzo di confronto possibile. Io di certo intanto ringrazio chi mi sostiene”.

Le liste al momento valide sono quindi 62 per 28 comuni.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ